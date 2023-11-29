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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة يهزم بورتو بثنائية ويتاهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

برشلونة وبورتو
برشلونة وبورتو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزا ثمينا على نظيره فريق بورتو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. 

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وتقدم الفريق البرتغالي بالهدف الأول بأقدام ادواردو جابريل في الدقيقة 30 ، ثم تعادل البارسا عن طريق جواو فيلكس في الدقيقة 32 من عمر المباراة ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. 

في الشوط الثاني خطف جواو فيلكس الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 57.

وبهذا الفوز يتأهل برشلونة رسميًا إلى دور الـ16، بعدما احتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد بورتو عند النقطة 9 محتلا المركز الثاني.
 

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