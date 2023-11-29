ريمونتادا مانشستر سيتي تغرق لايبزيج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

قلب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الطاولة على ضيفه لايبزيج الألماني وحول تأخره بهدفين إلى فوز مثير بثلاثة أهداف في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا.

الشوط الأول

سيطر مانشستر سيتي كما هو متوقع على وسط الملعب في الشوط الأول إلا ان لايبزيج لعب المباراة بذكاء شديد ونجح في إغلاق جميع المنافذ المؤدية لمرماه.

وشكلت الهجمات المرتدة للفريق الأملاني خطورة كبيرة على دفاعات حامل لقب دوري الأبطال.

وفي الدقيقة 13 نجح لويس اوبيندا في إفتتاح التسجيل لصالح لايبزيج قبل أن يعود للاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33.

حاول مانشستر سيتي العودة في النتيجة إلا أن صافرة الحكم حالة دون ذلك لتنته أحداث الشوط الأول بنتيجة 0-0.

الشوط الثاني

إنقلبت الأمور رأساً على عقب في الشوط الثاني حيث كثف مانشستر سيتي هجومه بحثاً عن العودة في النتيجة.

ونجح السيتيزن من خلال الضغط الهجومي القوي في فك شفرة دفاعات لايبزيج لينجح إيرلينج هالاند في تسجيل هدف تقليص الفارق بالدقيقة 54.

وفي الدقيقة 70 نجح المتألق فيل فودين في تسجيل ثاني أهداف أصحاب الأرض لتصبح النتيجة 2-2.

بعد التعادل واصل مانشستر سيتي ضغطه القوي حتى نجح الأرجنتيني الفاريز في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 87.

بهذه النتيجة عززمانشستر سيتي صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، بينما حسم لايبزيج رغم خسارته بطاقة التأهل كوصيف للدور ثمن النهائي.