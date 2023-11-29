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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: كولر (متوتر).. والتحكيم مفيهوش مشاكل

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يرى مختار مختار نجم الأهلي السابق أن كثرة التغييرات التي يقوم بها مارسيل كولر مدرب الفريق الحالي في التشكيل يؤثر سلبا على أداء الأهلي.

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قال مختار مختار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كثرة التغييرات التي يقوم بها مارسيل كولر في تشكيل الأهلي أثرت سلبا على الفريق، بجانب ضغط المباريات" 
وأضاف: "الأهلي جاله أمام سموحة 15 ركنية، كلهم عدوا بشكل سلبي، عكس السنة اللي فاتت الكرات الثابتة كانت خطيرة جدا بالنسبة للأهلي" 
وواصل: "الطريقة اللي بيلعب بيها الأهلي الكرات الثابتة هذا الموسم طريقة واحدة" 
واختتم: "الأهلي لما خسر بطولتين مع مارسيل كولر، خلى في توتر عند المدرب، والتحكيم مكانش فيه مشاكل في مباراة سموحة"
 

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