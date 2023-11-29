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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خالد جادالله: كولر يحتاج دوافع جديدة مع الأهلي

خالد جاد الله
خالد جاد الله

أكد خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق ظهر بمستوى ضعيف أمام سموحة، ولم يستحق الفوز في التعادل الذي حققه بالدوري المصري الممتاز.

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وتابع جاد الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أداء كولر مع الأهلي هذا الموسم مختلف عن الموسم الماضي تمامًا".

وأضاف خالد جاد الله: "كولر يحتاج إلى دوافع جديدة وابتكار في التدريبات من أجل تجديد حماس اللاعبين، خاصةً بعد الموسم المميز الذي حقق فيه جميع البطولات".

واختتم: "تبديل أحمد عبدالقادر لم يضيف للفريق، وشعرت أنه لا يرغب في اللعب وهناك عامل نفسي حاجز بينه وبين المدرب، ولست مع المدرب في تصريحاته بانتقاد طريقة سموحة الدفاعية لانه في النهاية مدرب عليه أن يجد الحلول، وتصريح القائمة الاضطرارية غير موفق لأنه صاحب التدعيمات وموديست لا يصلح والفريق يحتاج مهاجم بشدة".

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