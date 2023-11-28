باريس سان جيرمان يتأخر أمام نيوكاسل يونايتد في الشوط الأول

أنتهي الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد بتقدم الفريق الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب بارك دي برانس ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



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وجاء هدف نيوكاسل يونايتد عن طريق أليكسندر إيساك في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول من المباراة.

خاض باريس سان جيرمان الشوط الأول بالتشكيل الأتي..

حراسة المرمي: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي - سكرينيار - هيرنانديز - دانيلو.

خط الوسط: فيتينيا - أوجارتي - لي كانج إن.

خط الهجوم: مبابي - مواني - ديمبلي.

فيما جاء تشكيل نيوكاسل يونايتد كالتالي..

حراسة المرمي: نيك بوب

الدفاع: تريبير- لاسيلس - شير - ليفرامينتو.

الوسط: جيماريش - يولينتون - مايلي.

الهجوم: إيزاك - جوردون - ألميرون

