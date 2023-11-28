مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يلا شوت

كورة لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يلا شوت في دوري أبطال أوروبا.. YALLA SHOOT،تتجه انظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان في العالم عن مواجهة من العيار الثقيل والتي تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد بث مباشر مساء اليوم الثلاثاء في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

يأمل النادي الباريسي صاحب الأرض في تحقيق الانتصار والعودة من جديد لصدارة المجموعة السادسة، والذي يعتليها حاليا بوروسيا دورتموند برصيد 7 نقاط.

وفي الجانب الآخر، يبحث نيوكاسل يونايتد عن الانتصار الثاني في المجموعة، والابتعاد عن المركز الأخير بعد أن جمع 4 نقاط.

كما أن الثأر هو شعار يحمله باريس سان جيرمان بعد الهزيمة من نيوكاسل يونايتد، يوم 4 أكتوبر الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف.

كورة لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يلا شوت في دوري أبطال أوروبا.. YALLA SHOOT

وكان قد وجه مدرب باريس سان جيرمان، تحذيرًا إلى لاعبيه قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي، في تصريحات، إذا شاهدت المباراة الأخيرة لنيوكاسل ضد تشيلسي، فهي أمر لا يصدق حقًا من الناحية البدنية، 6 لاعبين يمارسون ضغطًا كبيرًا، يمكنهم الضغط على ثمانية لاعبين في نفس الوقت، بحسب قوله.

ويعاني فريق باريس سان جيرمان العديد من الغيايات وابرزها القائد البرازيلي ماركينيوس الذي تعرض للإصابة مع منتخب البرازيل خلال مواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم، فيما يغيب الشاب وارن زائير إيمري بسبب إصابة الكاحل.

لم يسبق لكلا الفريقين أن التقيا في مباريات رسمية من قبل سواء في دوري أبطال أوروبا أو أي مسابقة أخرى على مدار التاريخ، إلا في المباراة السابقة التي حسمها الفريق الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف،

ويتفوق نادي باريس سان جيرمان في القيمة التسويقية بواقع مليار يورو على حساب نيوكاسل يونايتد الذي تصل قيمته الى 598 مليون.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة باريس ونيوكاسل يونايتد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة باريس ونيوكاسل يونايتد | من هنــــا