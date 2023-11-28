مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا،بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل.. مواجهة قوية مرتقبة، تلك التي تجمع باريس سان جيرمان ضد نيوكاسيل والتي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023-2024، وذلك على أرضية ستاد «بارك دي برانس» معقل رفقاء كيليان مبابي.

ويغيب عن بي اس جي خمس لاعبين قبل لقاء الليلة أمام نيوكاسل يونايتد، في دوري أبطال أوروبا حيث يفتقد النادي الفرنسي ماركينيوس وذلك بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وارين زاير_إيمري إصابة في الكاحل، نونو مينديز إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، بيرنسل كيمبيمبي الذي مازال في مرحلة التعافي، وكيلور نافاس الذي لديه مشكلة في الظهر.

ويغيب عن نيوكاسل ما يقارب 14 لاعب، بين لاعبين غير مسجلين وإصابات ضربت صفوف الفريق بالإضافة إلى إيقاف ساندرو تونالي بسبب قضية المراهنات.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد .

بينما تنطلق بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة ال 9 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 10 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا 11 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن ولبنان وسوريا وفلسطين والصومال 12 بتوقيت الامارات وسلطنة عمان .

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد.

بينما تذاع مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد بث مباشر مساء اليوم الثلاثاء في منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023 تحت انظار الجميع وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي الشهير حسن العيدروس

رابط مباشر لمشاهدة مباراة باريس ونيوكاسل يونايتد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة باريس ونيوكاسل يونايتد | من هنــــا