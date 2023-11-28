طريقة تحضير تشيز كيك بزبدة الفول السوداني| تحميك من انتاج حصوات المرارة

زبدة الفول السوداني من الأكلات السحرية والغنية بالعناصر الغذائية الهامة لجسمك، فتحتوي علي الدهون الغير مشبعه والهامة لمرضيى القلب والسكر، كما أنها تقلل من تقليل انتاج حصوات المرارة، لذا يفضل عدم الاستغناء عنها في مطبخك ووصفاتك المختلفة، وخلال السطور التالية نعرض لك وصفة تشيز كيك بزبدة الفول السوداني اللذيذة.





تشيز كيك بزبدة الفول السوداني

طريقة عمل تشيز كيك بزبدة الفول السوداني

المقادير

- للتزيين:

كوكيز : 2 كوب (مسحوق)

سكر : 3 ملاعق كبيرة

الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- التشيز كيك :

كراميل : ربع كوب (شراب)

الشوكولاتة البيضاء : كوب (مذابة)

زبدة الفول السوداني : كوب (كريمية)

حليب : ربع كوب

جبن كريمي : 300 غراماً

حليب : نصف كوب (بنكهة الفانيليا)

كريمة : 2 كوب (مخفوقة)

طريقة التحضير

لإعداد القشرة: تُخلط الكوكيز المسحوقة مع السكر والزبدة ثم يُضغط على الخليط في صينية الخبز.

تُخبز لمدة 10 دقائق وتُبرد.

يُفرد شراب الكراميل على قاع القشرة.

لإعداد التشيز كيك: يُخلط جبن الكريم مع الحليب بنكهة الفانيليا في وعاء كبير حتى يصبح الخليط كريمياً.

تُضاف وتُخفق الشوكولاتة وزبدة الفول السوداني.

تُضاف الكريمة المخفوقة وتُقلب حتى يصبح الخليط أملس.

يُغرف الخليط فوق طبقة الكراميل ويوضع في الثلاجة لأكثر من ساعتين. ويزين بحبات الفستق السوداني.