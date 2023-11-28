انهيار عقار في منطقة أبو العلا والحماية تستخرج طفلا من وسط الركام

شهدت منطقة بولاق أبو العلا، انهيار عقار مكون من طابقين وأجزاء من منزل آخر، هرولت قوات الحماية المدنية، إلى مسرح الواقعة ويجري الفحص لبيان وجود ضحايا أو إصابات من عدمه

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بانهيار عقار مكون من طابقين، ونصف منزل آخر، وتم استخراج طفل من أسفل العقار في منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج طفل من أسفل العقار، وتجري قوات الحماية المدنية جهودها لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.