حملة إسرائيلية ضد مديرة هيئة الأمم المتحدة "سيما بحوت" بسبب غزة

في بيان اصدرته منظمة المرأة العربية علي لسان الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة تشجب فيه الحملة التى تطلقها بعض الجهات الإسرائيلية ضد المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث .

والحملة تعكس شعور مطلقيها بالإحراج لأن الدكتورة سيما بحوث وصفت الواقع المأساوي في قطاع غزة بأمانة في تقريرها للأمم المتحدة .

.التقرير ساهم وبشكل واضح في الرأي العام العالمي ومعرفته اليوم تماماً ما جرى ويجري في قطاع غزة. ويسترجع كل ما جرى في السنوات بل في العقود السابقة من اعتداءات اسرائيلية على الفلسطينيين المدنيين في الأراضي العربية المحتلة وخرق الحكومة الإسرائيلية السافر للمواثيق والاتفاقيات الدولية كافة .

كما وأن الرأي العام بات واعياً تماماً كيف أن الحكومة الإسرائيلية تجاهلت دائماً مبادرات السلام العربية واجهضتها جميعهاً. حتى أن هذا الموقف الإسرائيلي المتعنت قد أربك أقرب حلفائها.

أن ما أصاب ويصيب النساء والأطفال بصورة خاصة والمدنيين عموماً في قطاع غزة من جراء عملية الانتقام الأعمى التي شنتها الحكومة الإسرائيلية هو أمر يهز الضمائر.

وما قامت به الدكتورة سيما بحوث هو شهادة حق شجاعة لواقع لا يمكن لأحد أن يقفز فوقه.

وهل من المستغرب أن تتقيد المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وسائر الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن والسلام ؟ ! وأن ترفع صوتها، صوت الواجب، صوت الضمير، في وجه هذه الكارثة التى يندى لها الجبين ؟ !

..واكدت فاديا كيوان علي يتحية للدكتورة سيما بحوث من كل امرأة عربية حرة من المحيط إلى الخليج .

تحية لها من أصحاب الضمير والأحرار في العالم.