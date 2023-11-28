تعليم قنا تعقد اجتماعاً موسعاً مع مجلس الأمناء

عقدت وفاء رشاد خلف الله مدير عام إدارة قنا التعليمية، اجتماعا موسعا مع مجلس ألامناء بحضور سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة ومحمد نور الدين رئيس مجلس الإدارة وكل تشكيل مجلس أمناء الإدارة مع مديرى المدارس الابتدائية ومجلس أمناء المدارس الإبتدائية، وذلك للتجهيز والإعداد للإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وقالت رشاد أن مجلس الأمناء هو أحد التنظيمات الاجتماعية داخل المدرسة والذى يستهدف تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلى من أجل زيادة فاعليتها فى رعاية الطلاب تربويا والمشاركة فى تنمية المجتمع .

حيث تقوم فلسفة مجلس الأمناء والإباء والمعلمين على قاعدة أساسية من منطق تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمجتمع فى تحقيق النشأة الاجتماعية للنشء وإشباع الحاجات النفسية والاجتماعية للطلاب .

وأوضحت أن التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلى أحد أساسيات النهوض بالمجتمع لذا يجب أن يكون حيوياً وفعالاً المشاركة واللامركزية الايجابية أساس نجاح المؤسسة التعليمية فى أداء رسالتها .

تهدف مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدارس تأصيل الديمقراطية فى نفوس الطلاب واكسابهم المعلومات والمعارف والقيم الاخلاقية والاتجاهات السليمة التي تساعد علي تعميق روح الانتماء للمجتمع والوطن.

مضيفه انه يجب تشجيع الجهود الذاتية والتطوعية لأعضاء المجتمع المدنى لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية والتعاون فى دعم العملية التعليمية .

وأيضاً تعظيم دور المدرسة فى خدمة البيئة والمجتمع المحلي والتغلب علي مشاكلها وتحقيق طموحاتها والارتقاء بالعملية التعليميةوالتغلب علي المشكلات والمعوقات التى قد تعترضها بالتعاون بين الأمناء والآباء والمعلمين، وذلك لتحقيق اللامركزية فى الادارة والتقويم والمتابعة وصنع القرار .

وإختتمت رشاد الاجتماع بشكرها لكل السادة الحضور وما يقوموا به من عمل عظيم لرفعة الوطن .