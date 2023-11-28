الشعور بالصداع بعد الاستيقاظ علامة على مرض خطير.. طبيبة تحذر من كارثة

كشفت طبيبة مختصة عن أسباب الشعور بالصداع بعد الاستيقاظ من النوم في أحيان كثيرة، مُنوهة إلى أن الأمر قد يرجع إلى وجود مشكلة صحية خطيرة.

أسباب الشعور بالصداع بعد الاستيقاظ من النوم

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "سبوتنيك"، قد يظهر الصداع في أي وقت من اليوم، ولكن إذا كان يظهر بعد الاستيقاظ من النوم في الصباح مباشرةً، فقد يكون السبب اضطراب النوم.

أسباب الشعور بالصداع بعد الاستيقاظ من النوم

وفي هذا الصدد، أوضحت الطبيبة أن هناك أشخاص قد تشعر بالصداع بعد الاستيقاظ إذا كانوا لا يتبعون أي نظام، لأن الجسم في حالة تكيف متزامن مع تغير إعدادات الساعة، أي أنه يحاول ضبط دورة النوم بحيث تتزامن نهايتها مع الوقت المطلوب للاستيقاظ.

أما في حالة حدوث الاستيقاظ في أثناء فترة النوم العميق، فإن الاستيقاظ يكون أصعب بكثير مما في بداية دورة النوم أو نهايتها، لذا يشعر الشخص بالصداع والضيق والضعف.

وقد يشعر الشخص بالصداع بسبب انحباس الهواء في الغرفة، فإذا كان صداع الصباح لا يزول حتى في حالات تهوية الغرفة بانتظام واتباع نظام نوم محدد، فعلى الشخص استشارة الطبيب، لأنه قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة مثل انقطاع التنفس في أثناء النوم.

أسباب الشعور بالصداع بعد الاستيقاظ من النوم

وتشير الطبيبة إلى وجود سبب آخر للأمر وهو نقص الأكسجة، أو جوع الأكسجين، تلك الحالة التي تحدث بسبب الشخير، حيث يتوقف التنفس في أثناء النوم، كما قد يحدث الصداع نتيجة لارتفاع مستوى ضغط الدم.

وقد يؤدي توقف التنفس إلى ذلك أيضًا، ويشير الصداع في هذه الحالة إلى مقاومة الجسم الداخلية على ضرورة النهوض والقيام بشيء ما، وغالبا ما يلاحظ هذا في حالة الاكتئاب.