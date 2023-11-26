انخفاض الضغط الجوي يسبب الصداع وآلام المفاصل

حذرت الطبيبة سفيتلانا كانيفسكايا من احتمال حدوث إزعاج خلال فترات انخفاض الضغط الجوي، ووقالت في مقابلة إنه نظرا لحساسية الجسم لتغيرات الطقس، فإن التقلبات في الضغط الجوي يمكن أن تجعلك تشعر بالإعياء حقا.

وفي أغلب الأحيان، يعاني الأشخاص الحساسون للطقس من الصداع عندما تكون هناك تغيرات في الضغط الجوي في بعض الأحيان قد يتقلب ضغط الدم لديهم.

وأشارت كانيفسكايا إلى أن الضغط الجوي المنخفض يمكن أن يسبب آلام المفاصل - خاصة إذا كانت هناك بالفعل مشاكل في المفاصل والتهاب المفاصل.

وإن انخفاض الضغط الجوي يؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل لأنه يوسع التجاويف الداخلية في الجسم، وأوضحت الخبيرة أن هذا بدوره يزيد الضغط على النهايات العصبية، مما يسبب الألم.

وأضافت كانيفسكايا أنه لا داعي لتحمل الألم؛ فمن الأفضل استخدام مسكنات الألم، ووفقا لها خلال فترات الطقس المفاجئ والتغيرات الجوية، فإن الشرط الرئيسي للحفاظ على الرفاهية الطبيعية هو الراحة والنوم المناسبين ويجب أن يكون الطعام خفيفاً: غير مقلي، قليل الدهون، بدون بهارات قوية وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليك شرب الكثير من الماء.