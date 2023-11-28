أبودقة: نحن نقاتل بالنيابة عن الأمة العربية.. وأشكر مصر على دعمها للقضية

وجهت المناضلة الفلسطينية الدكتورة مريم أبو دقة، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية، على الجهود الكبيرة المبذولة لدعم القضية الفلسطينية وحق الشعب في الأرض، والتصدي لفكرة التهجير القسري التي سينتج عنها تصفية القضية، وهذا لحماية الحق الفلسطيني وأيضًا تأكيد أن أرض مصر لمصر.

الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية

وأضافت أبو دقة في حديثها لـ"الوفد": أشكر النشاطات الكبيرة للقوى الشعبية والمجتمعية لدعم الشعب الفلسطيني، والدور العظيم لمصر على معبر رفح والمحاولة لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات، ولكن مصر لحالها لا تستطيع، يجب أن تفكر المنطقة العربية بأكملها في دعم الجهود المصرية والإمكانيات حتى نستطيع معًا، نحن نريد وحدة الحال العربي لان قُطر لحاله لا يقدر على فعل كل شيء.

وتابعت: نحن نُقاتل بالنيابة عن الأمة العربية، ونريد إسناد ومواقف في مجلس الأمن والجامعة العربية وجامعة الدول الإسلامية، يجب أن تعمل الأمة العربية لأن الخطر على المنطقة بأكملها.