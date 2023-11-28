الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محلل: مصر باتت قبلة العالم والقاهرة نجحت فيما فشل فيه مجلس الأمن

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا

قال الدكتور أحمد سيد أحمد أستاذ العلاقات الدولية، إنّ دور مصر في التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة مهم  في ظل عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار أي قرار بإرسال المساعدات، وهو ما تعبر عنه الإشادة الأممية.

وأضاف، أنه رغم التحديات والعجز والصمت من جانب المجتمع الدولي عن تحقيق الهدنة، إلا أن مصر استطاعت من خلال الجهود الدؤوبة والضغط بإرسال المساعدات الإنسانية، حيث تم إدخال عدد كبير من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح وإدخال الوقود والغذاء.

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السيسي لـ"رئيسة المجر": يجب التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بغزة لعدم امتداد الصراع

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المشاط ترافق رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا خلال زيارتهما لمعبر رفح

ونوه إلى أن مصر تتحرك منذ اليوم الأول للحرب والذي أدى إلى مخرجات مهمة تمثلت في تغيير قناعة الرأي العام العالمي بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية في ظل كارثة إنسانية يواجهها الشعب الفلسطيني.

قبلة قادة العالم

وأكد، أن مصر تحركت على مستويين، الأول بناء جبهة عربية إسلامية لتوازن الجبهة المتطرفة التي تدعم الاحتلال بعدما شجعت إسرائيل على المضي قدمًا في شن العدوان الشامل على فلسطين وجعلها تتحدى إرادة المجتمع الدولي وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى أن مصر نجحت عبر قمة القاهرة للسلام ثم القمة العربية للسلام في بناء هذا التوافق وتيار الاعتدال الذي كبح الاندفاع الغربي في دعم إسرائيل وعدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني.

وذكر، أن المستوى الثاني من التحرك يتعلق بتغيير توجهات الرأي العام العالمي والحكومات الغربية، وهذا برز من اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع القادة الذين اتخذوا من القاهرة قبلة لهم، فقد زار العاصمة المصرية رئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا ورئيسة المجر ورئيس وزراء إسبانيا والأمم المتحدة لأن القاهرة هي مفتاح القرار والاستقرار والفاعل الأساسي في أي معادل أو تحركات بالمنطقة.

 

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