الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مسؤول فلسطيني سابق: الهدنة ستؤدي إلى تسوية تنهي الأزمة في غزة

غزة
غزة

قال أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، اليوم الثلاثاء، إن الحل في غزة يجب أن يكون "سياسيًا" وليس "عسكريًا"، مُوضحًا أن الهدنة ستؤدي إلى تسوية تنهي الوضع القائم بالقطاع.

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وقف إطلاق النار

وأضاف "العجرمي"، خلال مُداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تمديد الهدنة في قطاع غزة، يُعد أمرًا إيجابيًا؛ من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ونهائي.

قطاع غزة

وأشار إلى أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار ليوم واحد في الحرب بقطاع غزة، دون مساعدة من الولايات المتحدة، مُتوقعًا أن يُحدث الضغط الدولي تأثيرًا على الموقفين الأمريكي والإسرائيلي.

وطالب وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، بضرورة تطبيق حل الدولتين، على أساس المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية.

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