عاجل
عاجل.. إسرائيل وحماس تعلنان خطة اليوم للإفراج عن الأسرى
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

كاتب صحفي: مصر تدعم غزة على جميع الأصعدة (فيديو)

إدخال المساعدات إلى
إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن مصر قامت بمسارات عدة منها السياسي والتفاوضي والإنساني لمنع سقوط الضحايا في قطاع غزة.

وأكد أن مصر حذرت من مخاطر تصعيد العنف ودعوة الدول للتدخل والحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي بالحد من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى إجراء الرئيس اتصالات عدة برؤساء الدول المختلفة للوصول لحالة الهدنة الإنسانية وتوجية عدة رسائل وأهمها الوصول إلى مفاوضات ووقف العدوان والحفاظ على أمن مصر. 

txt

إندونيسيا: نواصل جهود إنهاء الحرب في غزة وأوكرانيا

txt

البرلمان العربي يرحب بتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

ولفت إلى أنه من الرسائل الأخرى للرئيس السيسي هي وجوب تسهيل دخول المساعدات لأهالي قطاع غزة ووقف العنف على المدنيين بالحرب، مشيرًا إلى قمة السلام بالقاهرة التي تحدث الرئيس عنها بشكل واضح على عدم تصفية القضية الفلسطيينة ومنع التهجير القسري للفلسطينين إلى سيناء.

 

وأكمل: “وخلال تلك الفترة بداية تصريحات الغرب الداعمة لقوات الاحتلال تحولت إلى الوجهه المصرية بسبب فرض مصر رأيها بشدة والوصول إلى حل القضية الفلسطينية وايقاف العدوان بشكل سريع”.

 وتابع: “من جهود مصر فتح معبر رفح منذ اليوم الأول والعمل على دخول الشاحنات والمساعدات وعدم إعاقة دخول المساعدات إلى أهالي غزة”، لافتًا إلى أهمية الجانب الإنساني للرئيس السيسى لتخفيف المعاناة عن أهل غزة ورفض دخول حاملى الجنسيات إلى مصر إلا بفتح المعبر والذي يعد قرار قوى ورادعـ جاء ذلك خلال لقائه مع برنامج “صباح الخير يا مصر”.

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: 3 مستشفيات فقط في شمال غزة تقدم خدمات للمرضى

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخترق الهدنة شمال غرب مدينة غزة

باحثة: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة (فيديو)

محللون روس: ماسك لن يفعل خدمات "ستارلينك" في غزة إلا بموافقة السلطات الإسرائيلية

دخول أكثر من 150 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة صباح اليوم (شاهد)

مسؤول أممي: نوثّق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة لمحاسبته على جرائمه

النائب أيمن محسب يثمن جهود الدبلوماسية المصرية في تمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة

نشرة التوك شو.. تمديد هدنة غزة والدور المصري وعمرو أديب سعودي الجنسية
الجريدة الورقية