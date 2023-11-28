كاتب صحفي: مصر تدعم غزة على جميع الأصعدة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن مصر قامت بمسارات عدة منها السياسي والتفاوضي والإنساني لمنع سقوط الضحايا في قطاع غزة.

وأكد أن مصر حذرت من مخاطر تصعيد العنف ودعوة الدول للتدخل والحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي بالحد من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى إجراء الرئيس اتصالات عدة برؤساء الدول المختلفة للوصول لحالة الهدنة الإنسانية وتوجية عدة رسائل وأهمها الوصول إلى مفاوضات ووقف العدوان والحفاظ على أمن مصر.

ولفت إلى أنه من الرسائل الأخرى للرئيس السيسي هي وجوب تسهيل دخول المساعدات لأهالي قطاع غزة ووقف العنف على المدنيين بالحرب، مشيرًا إلى قمة السلام بالقاهرة التي تحدث الرئيس عنها بشكل واضح على عدم تصفية القضية الفلسطيينة ومنع التهجير القسري للفلسطينين إلى سيناء.

وأكمل: “وخلال تلك الفترة بداية تصريحات الغرب الداعمة لقوات الاحتلال تحولت إلى الوجهه المصرية بسبب فرض مصر رأيها بشدة والوصول إلى حل القضية الفلسطينية وايقاف العدوان بشكل سريع”.

وتابع: “من جهود مصر فتح معبر رفح منذ اليوم الأول والعمل على دخول الشاحنات والمساعدات وعدم إعاقة دخول المساعدات إلى أهالي غزة”، لافتًا إلى أهمية الجانب الإنساني للرئيس السيسى لتخفيف المعاناة عن أهل غزة ورفض دخول حاملى الجنسيات إلى مصر إلا بفتح المعبر والذي يعد قرار قوى ورادعـ جاء ذلك خلال لقائه مع برنامج “صباح الخير يا مصر”.