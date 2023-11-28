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عاجل.. إسرائيل وحماس تعلنان خطة اليوم للإفراج عن الأسرى
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا تثمن جهود الوساطة المصرية بعد إطلاق سراح ثلاثة من مواطنيها من غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

رحبت فرنسا بجهود الوساطة التي تبذلها مصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك قطر لدورها الحاسم، والتي تكللت بالإفراج عن الرهائن التي تحتجزهم حركة حماس في غزة، وذلك بعد إطلاق سراح ثلاثة قاصرين فرنسيين- إسرائيليين ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين، مساء أمس الاثنين في إطار الهدنة بين إسرائيل وحماس. 

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وذكر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، أن فرنسا ترحب وتعرب عن سعادتها بعد إطلاق سراح ثلاثة من مواطنيها ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، وهم إيتان وإيريز وسهار، مؤكدة أنهم وصلوا بآمان إلى إسرائيل. 


وقالت الخارجية: "نشارك عائلات المفرج عنهم فرحتهم وفرحة عائلات جميع الرهائن الذين أطلق سراحهم مساء اليوم".


وأضافت الخارجية، أن إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين في قطاع غزة يمثل أولوية قصوى، "نعمل بلا هوادة لتحقيق هذا الهدف، حيث لا يزال خمسة من المواطنين الفرنسيين في عداد المفقودين في الوقت الراهن".


وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس، أن حماس أفرجت عن 11 إسرائيليا مستندا إلى معلومات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن بين الرهائن المفرج عنهم من غزة 3 فرنسيين وألمانيان و6 أرجنتينيين. 


وأعلن، في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل ليومين إضافيين في قطاع غزة، والتي أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة.


 

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