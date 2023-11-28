نقل مدرس لاستخدامه العقاب البدني ببني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية التربية والتعليم، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس في مختلف مراحل التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة

وتبين من التقرير الذي أعده محمد عبد التواب وكيل الوزارة الإشارة إلى جولته المفاجئة التي أجراها " اليوم" زار خلالها مدرسة الجزيرة الابتدائية التابعة لإدارة تعليم بني سويف حيث تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة فضلاً عن لقاء عدد من التلاميذ وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار مستمعا لارائهم حول العملية التعليمية ومستوى امتحان شهر نوفمبر والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة وسجلات الجمعية التعاونية " المقصف"

وخلال الزيارة تم رصد تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم انضباطها على أثرها قرر وكيل الوزارة إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة بجانب نقل أحد المعلمين بالمدرسة وإحالته للتحقيق لاستخدامه العقاب البدني بالمخالفة لقرارات وتعليمات الوزارة

وتضمنت الزيارة متابعة سير العمل بديوان عام إدارة تعليم بني سويف حيث تفقد وكيل الوزارة يرافقه أحمد عزت مدير عام الإدارة مكاتب وأقسام الإدارة للاطمئنان على انضباط العاملين والالتزام بالمواعيد الرسمية والتقى بعدد من المواطنين المترددين على ديوان الإدارة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم ، ثم عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع مديري المراحل ورؤساء الأقسام لمناقشة المخالفات والسلبيات التي تم رصدها خلال زيارته المدرسة وإيجاد الحلول السريعة ، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب وعدم السماح بالتقصير في الارتقاء بمنظومة العملية التعليمية وأن يقوم كل فرد بأداء دورة المنوط به في المنظومة التعليمية على أكمل وجه

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