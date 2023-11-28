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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

براءة مُتهم من الاتجار في الهيروين بدار السلام

هيروين
هيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة المُتهم زكريا.م مما أسند إليه من حيازة الهيروين للإتجار فيه.

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صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور السيد الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أنه في يوم 18 أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام حاز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه ليس من المقبول عقلاً ولا يُستساغ منطقاً أن يتواجد المُتهم وآخر سبق مُحاكمته في قارعة الطريق العام وفي وضح النهار حوالي الساعة 3:30م عياناً جهاراً ويقوم بالإتجار في المواد المخدرة عارضها على المارة دونا ثمة حذر أو حيطة وهي صفات يتصف بها تاجر المخدرات أكثر من غيره.

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