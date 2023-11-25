تأجيل مُحاكمة المُتهمين في "طلائع حسم ولواء الثورة"

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدوله العليا، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين بقضيه طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهماً، وذلك لجلسة 20 يناير المقبل لحضور المتهمين.

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صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية سامح شعبان.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا عدة تهم منها تأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي.

كما أسندت لهم تهماً بحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.