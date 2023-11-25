السجن المُشدد لمُتهمين بسرقة مُهندس بالإكراه

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم السبت حُكماً بمعاقبة 5 متهمين باستدراج مهندس حاسبات إلى منطقة نائية وخطفه بمدينة 15 مايو، والقيام بسرقته بالإكراه، بالسجن المشدد 5 سنوات.

اقرأ ايضاً: شاب يُنهي قصة غريمه مع الدُنيا بسبب إهانة على الفيسبوك !





كما عاقبت المحكمة المتهمة السادسة شريكتهم بالحبس مع الشغل سنتين لإخفاءها المسروقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 85 لسنة 2023 جنايات قسم 15 مايو، المقيدة برقم 1311 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين ، بخطف المجني عليه بالتحايل، بأن استدرجوه لمحل الواقعة بحيلة أنطلت عليه قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.