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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميلان يعاني قبل مباراة بوروسيا دورتموند المصيرية

ميلان
ميلان

يعاني اي سي ميلان  من غيابات كثيرة بين صفوفه قبل موقعة بوروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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التعادل يحسم قمة يوفنتوس وانتر ميلان في الدوري الإيطالي

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إنتر ميلان يتعادل ايجابيا مع يوفنتوس في الشوط الأول



ويستعد ميلان لمواجهة مهمة وقوية ضد بوروسيا دورتموند، وتعتبر المباراة نقطة لفرص الروسونيري لتعزيز فرصه في البطولة الأوروبية.

ويأتي ميلان في المركز الثالث بالمجموعة السادسة ويملك في رصيد خمس نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر بوروسيا دورتموند بـ 7 نقاط، ويحتاج ميلان للانتصار من أجل إبقاء حظوظه في الصعود إلى الدور المقبل.

أشارت التقارير الصحفية الإيطالية، أن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق اي سي ميلان يعول على أبرز نجومه على رأسهم أوليفييه جيرو وروبن لوفتوس تشيك.

عاد الثنائي لروسونيري بعد لقاء فيورنتينا الماضي، وسيلعبان من الدقيقة الأولى بمباراة الليلة.
ويغيب عن ميلان 11 لاعب خارج مباراة بوروسيا دورتموند الليلة وهم إسماعيل بن ناصر، موسى، روميرو، أوكافور، لياو، كاماردا، سبورتيلو، كالولو، كاير، كالدارا، بيليجرينو.
 

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