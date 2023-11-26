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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنتر ميلان يتعادل ايجابيا مع يوفنتوس في الشوط الأول

يوفنتوس وانتر ميلان
يوفنتوس وانتر ميلان

حسم التعادل الإيجابي نتيجة قمة إنتر ميلان ويوفنتوس في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي. 

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تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بالكلاسيكو الليلة

وتقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عن طريق دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 27 من عمر المباراة، ثم تعادل لاوتارو مارتينيز لانتر ميلان في الدقيقة 33 من زمن اللقاء. 

وبدأ انتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من..
حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي - ستيفان دي فري - ماتيو دارميان

الوسط: فيديريكو دي ماركو - نيكولو باريلا - هاكان كالهاناوجلو - هنريك مخيتاريان - دينزل دومفرايس

الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالآتي..
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: دانييلي روجاني - فيديركو جاتي - جيلسون بريمير

 الوسط: أندريا كامبياسو - ويستون ماكيني - أدريان رابيو - نيكولوسي - فيليبي كوستيتش

 الهجوم: فيديريكو كييزا - فلاهوفيتش

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