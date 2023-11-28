الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الروسية تدعو دول العالم لعدم نشر أسلحة في الفضاء

بوابة الوفد الإلكترونية

دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، جميع دول العالم إلى الالتزام بعدم نشر أسلحة في الفضاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا عسكريا لا يعني تسليح الفضاء الخارجي. 

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وقال ريابكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تخطط لإبرام اتفاق مع بيونج يانج بشأن ألا تكون الأولى في نشر الأسلحة في الفضاء- : "ندعو جميع البلدان وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الالتزام السياسي بألا تكون أول من ينشر أسلحة في الفضاء". 


وأضاف ريابكوف، تعليقا على إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا عسكريا: "أود التأكيد على أن القمر الصناعي لاستشعار الأرض عن بعد للأغراض العسكرية، الذي أطلقته كوريا الشمالية، ليس سلاحا".


على صعيد متصل ، أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) توقيع اتفاقية إضافية مع وكالة الفضاء الأمريكية، (ناسا) لإجراء رحلتين مشتركتين لإرسال الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية.


وقال مدير برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في (روس كوسموس) سيرجي كريكاليف، :" إن كوسموس وناسا تخططان لإجراء رحلتين مشتركتين إضافيتين إلى محطة الفضاء الدولية، ويجرى العمل على تنفيذ الاتفاقية المشتركة"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".


وأعلن رئيس وكالة "روس كوسموس" الروسية، يوري بوريسوف - في وقت سابق - أن كوسموس وناسا تجهزان لإجراء تعديل جديد بشأن اتفاقية الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وذلك بعد موافقة الحكومة الروسية على إجراء مفاوضات بين وكالتي "روس كوسموس" و"ناسا" بشأن توقيع تعديل ثان لاتفاقية الرحلات الفضائية المشتركة على متن المركبات الروسية والأمريكية.


من ناحية أخرى، أفاد مصدر روسي مطلع، بأنه تم تصنيع طائرات مسيرة صغيرة خاصة لمقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57 " التي ستحملها على متنها، وتكون قادرة على التحكم في مجموعة من هذه المسيرات.


جدير بالذكر أن الطائرة المقاتلة "سو-57" هي طائرة متعددة المهام من الجيل الخامس، تستخدم فيها تقنيات التخفي والإلكترونيات المتقدمة، وهي قادرة على حمل الأسلحة في الأجزاء الداخلية من جسم الطائرة وسرعتها تفوق سرعة الصوت، ويمكنها المناورة حتى بأحمال زائدة.

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