إعلان نتائج بطولة الألعاب الإلكترونية بالدورة الرياضية للجامعات

اختتمت فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية التى أقيمت علي مدار يومي ٢٦ و٢٧ نوفمبر الجاري في جامعة حلوان.

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الرياضية للجامعات المصرية والمعاهد العليا "دورة الشهيد الرفاعي 51" بمشاركة (٥٥) طالبًا وطالبة من ٢٠ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، و(٢٢) مشرفا ومشرفة، ومدربًا.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

نتائج بطولة الألعاب الإلكترونية

وأسفرت النتائج النهائية في بطولة الألعاب الإلكترونية عن الآتي:

نتائج الطالبات في بطولة الألعاب الإلكترونية:

- المركز الأول: الطالبة رييان خالد أحمد، جامعة حلوان.

- المركز الثاني: الطالبة مريم أحمد إبراهيم أحمد، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالبة يارا خالد محمد عبدالباري، جامعة حلوان.

نتائج الطلبة في بطولة الألعاب الإلكترونية:

- المركز الأول: الطالب محمد وائل، جامعة الدلتا.

- المركز الثانى: الطالب بيشوي فايز، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالب فارس عبدالعليم نعنوش، جامعة السلام.