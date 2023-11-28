الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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دخول 7 شاحنات وقود جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

شاحنات الوقود
شاحنات الوقود

أكد موفد قناة “القاهرة الإخبارية”، دخول 7 شاحنات وقود جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يخترق الهدنة شمال غرب مدينة غزة

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باحثة: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة (فيديو)

معبر رفح

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية من رفح، بتدفق عشرات الفلسطينيين العالقين بمصر لمعبر رفح لدخول غزة.

مصر وقطر

وتوصلت مصر وقطر والولايات المتحدة إلى هدنة إنسانية في غزة دخلت يومها الرابع اليوم، وكان من ضمن بنودها الإفراج عن مجموعة من الأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالإضافة إلى دخول شاحنات مساعدات إنسانية من مواد غذائية وطبية وملابس إلى  قطاع غزة عبر عبر فح البري، إلى جانب شاحنات الوقود.

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