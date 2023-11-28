الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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باحثة: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة (فيديو)

غزة
غزة

قالت الدكتورة غادة جابر باحثة في العلوم السياسية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر من التوسع في الحرب بالشرق الأوسط ونوّه كثيرا بأن أمن هذه المنطقة من امن الشرق الأوسط بأكمله، وكانت القضية الفلسطينية هي القضية الاولى التي طرحها، مشددةً على أن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة، وما يحدث من أي طرف بالمنطقة تجاه إسرائيل مجرد رد فعل ضد إجرامها. 

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القضية الفلسطينية

وأضافت "جابر" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "في الكلمة الأولى للرئيس السيسي بالجمعية العامة للامم المتحدة أكد على ضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية وإعادتها إلى المسرح الدولي لإيجاد حل حقيقي لها في ظل التوترات الدائمة والتوسع الاستيطاني من قبل إسرائيل والتعدي على القانون الدولي والحقوق الدولية". 

اندلاع الحرب في غزة

وتابعت الباحثة: “تصريحات الرئيس لها بُعد كبير على النواحي الاستراتيجية والسياسية والعسكرية وخبرة كبيرة وحنكة سياسية، ومنذ اندلاع الأزمة كانت هناك خطوات حثيثة من قبل الدولة المصرية من أجل الحفاظ على هذه القضية وعدم التوصل إلى حلها بطريقة غير عادلة”. 

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