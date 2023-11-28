الهلال السعودي بالقوة الضاربة أمام نافباخور لحسم صدارة المجموعة الآسيوية

استقر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، على التشكيل الذي سيبدأ به فريق الهلال السعودي أمام نافباخور الأوزبكي في اللقاء المنتظر بينهما لحساب دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن يدفع جيسوس بالقوة الضاربة للهلال أمام نافباخور لحسم صدارة المجموعة الرابعة في دروي أبطال آسيا.

ويتقاسم الهلال ونافباخور صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما حيث تعادل الفريقين ذهابا بهدف لمثله وفاز كل منهما في 3 مباريات.

تشكيل الهلال المتوقع ضد نافباخور

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك.

الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: مالكوم، ألكساندر ميتروفيتش، صالح الشهري.

تنطلق مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية.



