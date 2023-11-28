اليوفنتوس يأمل في التجديد لمهاجمه رغم إغراءات كبار أوروبا

كشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورتو الإيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يأمل في تجديد التعاقد مع مهاجمه الصربي فلاهوفيتش خلال الفترة القادمة رغم وجود الكثير من العروض المغرية لضم نجم هجوم السيدة العجوز .

وقالت الصحيفة الإيطالية ان فلاهوفيتش قدم واحدة من اقوى مبارياته مع اليوفنتوس خلال مواجهة قمة الدوري الإيطالي امام الأنتر ونجح في تسجيل هدف لفريقه وهو ما أعاد الى الواجهة الحديث حول ضرورة تجديد التعاقد مع المهاجم الصربي والذي كان قد تراجع كثيرا خلال الفترة الأخيرة بسبب الأصابات الكثيرة التي لاحقته واخرها أصابته في الظهر وهو ما أبعده عن تشكيلة اليوفنتوس في العديد من المباريات ووضع الكثير من علامات الأستفهام حول امكانية تجديد التعاقد معه .

واشارت جازيتا ديللو سبورتو ان الذي يعقد المفاوضات مع فلاهوفيتش هو قيمة تعاقده السنوي الكبيرة والتي كان اليوفنتوس يرغب في تخفيضها لكنه في اغلب الاحوال سيواجه بالرفض من جانب الاعب ووكلائه لانه على الرغم من قيمة التعاقد الكبيرة الا ان فلاهوفيتش يملك عروضا من اندية اوربية كبيرة من بينها نادي أتلتيكو مدريد الأسباني بأرقام ربما تفوق بكثير قيمة تعاقده مع اليوفنتوس وهو ما يجعل أمكانية تخفيض قيمة التعاقد امرا صعبا ان لم يكن مستحيلا على مسئولي اليوفنتوس .

واكدت الصحيفة الإيطالية انه في حالة وجود رغبة حقيقية من اليوفنتوس في تخفيض قيمة التعاقد مع فلاهوفيتش فلن يكون هناك امام أدارة اليوفي سوى الموافقة على رحيله في الشتاء الحالي الا ان قيمة الانتقال الكبيرة التي يطلبها اليوفنتوس والتي تفوق 80 مليون يورو تجعل اتمام صفقة كبيرة كهذه في الأنتقالات الشتوية محل شك كبير حيث من المعتاد الا يتم ابرام صفقات كبيرة خلال الأنتقالات الشتوية .