الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط يلتقي بكل من وزير خارجية البرتغال ووزيرة خارجية سلوفينيا

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين  بكل من وزير خارجية البرتغال "جواو كرافينيو" ووزيرة خارجية سلوفينيا "تانيا فاجون"، وذلك في اجتماع ثلاثي عُقد على هامش اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط التي عُقدت في برشلونة اليوم.


وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء عكس تقارباً واضحاً في وجهات النظر حيال أولوية وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة العمل بشكل حثيث على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لتصبح هدنة دائمة.


وقال رشدي أن اللقاء ركز على سُبل تفعيل حل الدولتين في المرحلة القادمة، وذلك بالبناء على الإجماع المتزايد عبر العالم حول حتمية تحقيق رؤية الدولتين من أجل الوصول لتسوية عادلة تضمن الأمن والسلام لطرفي الصراع.


ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده خلال اللقاء على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق أوروبا من أجل العمل على دفع مسار التسوية في المرحلة المُقبلة، مشيراً إلى ضرورة الدفع بكل قوة بفكرة عقد مؤتمر دولي لتفعيل حل الدولتين باعتباره آلية مهمة تحظى بإجماع عربي وأوروبي على حدٍ سواء.
 

مواد متعلقة

بالصور.. 5 طائرات محملة بالمواد الغذائية من سلطنة عُمان إلى الشعب الفلسطيني

العكلوك :إسرائيل تعمل على تكرار سيناريو نكبة 1948 من تطهير عرقي وإبادة جماعية

العسومي يستقبل مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية، ويشيد بدور الدولة المصرية برئاسة السيسي

ضياء رشوان: حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة 2675 طنًا

الاحتلال الإسرائيلي يصيب 7 فلسطينيين عادوا لتفقد منازلهم وممتلكاتهم شمال قطاع غزة

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور مصر بقيادة السيسي في مساندة الشعب الفلسطيني

البرلمان العربي يدين تصريحات السياسي الهولندي بتهجير الفلسطينيين للأردن

البرلمان العربي يدعو لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية
الجريدة الورقية