الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو: الأهلي تفاجئ بأداء ميدياما.. والزمالك فك عقدة البدايات

ميدو
ميدو

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على نتائج الأندية المصرية في الجولات الافتتاحية من دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

إقرأ أيضًا..

txt

ميدو ينتقد كولر بسبب السخرية من الصحفيين

txt

عماد النحاس ينتقد احتفال صلاح محسن.. ميدو يشيد بإمام عاشور

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " الأهلي تفاجئ بأداء ميدياما، وبيراميدز قدم مباراة جيدة أمام مازيمبي، وخطف الـ 3 نقاط في أول مباراة له في البطولة الأفريقية".

وتابع: "فيوتشر كسب مباراة مهمة أمام سوبر سبورت، وهو فريق قوي وسيظهر بشكل جيد في المجموعات" .

واختتم: "الزمالك واجه فريق منظم دفاعيًا، والفوز تأخر ولكن الأهم هو تحقيق نتيجة إيجابية وفك عقدة البدايات في البطولة الأفريقية"

مواد متعلقة

ميدو يهاجم مدرب حراس سابق بسبب عبد المنصف

ميدو يدافع عن وائل رياض بعد أزمة منتخب الشباب

ميدو يكشف أسباب عزوف الجماهير عن مباريات منتخب مصر

ميدو يكشف قراراً خاصاً بشأن الدوري السعودي في الموسم المقبل

ميدو: صن داونز سيلاعب الأهلي بهذه الطريقة

ميدو: الأهلي كان سيدفع ثمن إهدار الفرص أمام سيمبا

ميدو يعلق على تصريحات كولر المثيرة بشأن اعتراض اللاعبين

ميدو لـ فيتور بيريرا: تصريحاتك مستفزة

الجريدة الورقية