ميدو ينتقد كولر بسبب السخرية من الصحفيين

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي بعد رده السلبي على الصحفي خلال مؤتمر مباراة ميدياما الغاني بأبطال أفريقيا.

إقرأ أيضًا..

وقال ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا"على قناة المحور: كولر كان حادًا بعض الشئ خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا".



وتابع: الأهلي فاز بثلاثية نظيفة، والصحفي طرح سؤالًا عاديًا يؤدي دوره المهني، والسؤال كان بخصوص المباراة، ومن حقه عليك إن تجديب عليه بإجابة مباشرة.



وأكمل: "إذا أردت أن تمتنع عن الإجابة، أفعل ذلك، ولكن يجب أن يكون الرد بدون تهكم، إذا كان الأمر في سويسرا سيكون الرد مختلف تمامًا".



واختتم ميدو: "لن تتمكن من الرد عليه بنفس الطريقة، حتى وإن كنت مديرًا فنيًا للمنتخب السويسري الأول".