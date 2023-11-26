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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عماد النحاس ينتقد احتفال صلاح محسن.. ميدو يشيد بـ إمام عاشور

صلاح محسن لاعب الأهلي
صلاح محسن لاعب الأهلي

انتقد عماد النحاس نجم الأهلي والكرة المصرية السابق احتفال صلاح محسن لاعب الأهلي بعد هدفه في شباك ميدياما الغاني بالمباراة التي جمعت الفريقين أمس بدوري الأبطال.

وقال النحاس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "احتفال صلاح محسن ليس له داعي، احتفال اللاعب يثبت أنه تأثر بالسوشيال ميديا".

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وأضاف نجم الأهلي السابق: "من المفترض أن الهدف الذي سجلته اليوم يكون دافعا لما هو أقوى وليس العكس"، واختتم: "ركز في شغلك وبس مش لازم تسمع للسوشيال".

ميدو يشـيد بـ رد فعل إمام عاشور بعد استبعاده من المنتخب

أثنى أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، على إمام عاشور لاعب الأهلي بعد مستواه الفني أمام ميدياما الغاني.

قال ميدو في تصريحاته تليفزيونية اليوم: "عجبني رد فعل إمام عاشور بعد استبعاده من معسكر المنتخب، واقف على رجله في ماتش انهاردة وكان كويس جدا" 

وأضاف: "عايز أشيد أيضا بكهربا تحس إنه عنده كهربا، بمعنى أصح جون مهاجم اللي سجله".

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