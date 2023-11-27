قدوة-تك تُطلق مسار المحتوى الرقمي المرئي

في إطار مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة، تم إطلاق المسار التدريبي الجديد للمحتوى الرقمي المرئي، لينضم إلى مجموعة المسارات التدريبية التي تقدمها المبادرة، منها التسويق الرقمي باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.



وتهدف قدوة-تك إلى تحقيق التمكين الرقمي لرائدات الأعمال من خلال تطوير مهاراتهن لتفعيل دورهن في منظومة التحول الرقمي، إلى جانب دعم قطاع المشروعات الصغيرة. وتقدم المبادرة أحدث البرامج التدريبية والتقنيات في عالم المنصات الرقمية والتطبيقات والبرامج التكنولوجية لإكساب المتدربات المهارات الرقمية الضرورية في المجتمع الرقمي.



ويشمل المسار التدريبي للمحتوى الرقمي المرئي عددٍ من الدورات تدريبية خلال شهري نوفمبر وديسمبر بهدف مساعدة السيدات من صاحبات المشروعات اليدوية على الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في الترويج لمنتجاتهن وخدماتهن ومهاراتهن. كما يشمل المسار تدريبات مكثفة على كتابة سيناريوهات فعالة للمقاطع المرئية القصيرة، بحيث تلخص فكرة المنتج أو الخدمة أو المهارة بطريقة جذابة وسريعة.



ويتضمن المسار تعليم رائدات الأعمال كيفية تحرير مقاطع الفيديو والصور باستخدام تطبيقات إلكترونية سهلة ومجانية، بما يضمن لهن توسيع نطاق الفرص التسويقية الاحترافية وتعزيز تنافسيتهن في الأسواق المحلية والخارجية.



وفي سياق متصل، انطلقت فعاليات تدريب المجوعتين الخامسة والسادسة من برنامج المهارات الرقمية المتقدمة لدعم السيدات صاحبات المشروعات الإنتاجية والخدمية. ويستمر التدريب على مدار 18 ساعة لكل مجموعة، ويشارك فيه حوالي 70 سيدة ورائدة أعمال.



ويتم خلال البرنامج التعرف على أهم تحديثات منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها "فيسبوك" و"إنستجرام"، وشرح تطبيق "واتساب بيزنس" ومنصة "تيك توك"، إضافة إلى كيفية إنشاء حساب على موقع "لينكد إن". ويتضمن البرنامج كذلك مقدمة عن الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدام أدواته في عمل خطة تسويقية وتحديد العملاء المستهدفين وتصميم محتوي ترويجي للمشروعات وتصميم الصور باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.



وجدير بالذكر أن مبادرة قدوة-تك تحرص على تقديم باقة متنوعة من التدريبات لتلبية الاحتياجات الرقمية للمتدربات لمواكبة أحدث ما وصلت إليه تطبيقات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي الداعمة لها في التسويق والتصميم وإنتاج المحتوى، بما يضمن للسيدات ورائدات الأعمال اكتساب مهارات التسويق الرقمي وتعزيز دورهن في مجتمع الأعمال والمشروعات، ودعمهن في الأسواق المحلية والخارجية.