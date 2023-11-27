عاجل
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع "حياة كريمة" وسداد مستحقات المقاولين عاجل.. إسرائيل وحماس توافقان على تمديد الهدنة في غزة
الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عاجل.. إسرائيل وحماس توافقان على تمديد الهدنة في غزة

تعرضت غزة لدمار كبير
تعرضت غزة لدمار كبير بسبب القصف

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض يؤكد موافقة إسرائيل وحماس على تمديد الهدنة في غزة، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن حركة حماس تقول إنها اتفقت مع مصر وقطر على تمديد التهدئة الإنسانية لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.

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وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الرابع بحلول الإثنين، والتي جرى التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية بعد 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع دون هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

 

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