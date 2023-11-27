القومي للطفولة والأمومة يطلق مبادرة لدعم أطفال غزة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إطلاق مبادرة تحت شعار "من طفل لطفل" لدعم أطفال غزة خلال مشاركة الأطفال في فاعلية " حلمنا حقنا .. صوت الطفل" بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنظمة يونيسف مصر، بمسرح الجلاء، بالقاهرة.

وكانت قد أعربت نيفين عثمان، عن سعادتها البالغة لمشاركة أطفال ممثلين عن جميع المحافظات المصرية وأطفال مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ وأطفال مجلس القبائل والعائلات المصرية من شمال سيناء والإسماعيلية، وأطفال المدارس الحكومية المصرية من صعيد ودلتا مصر وأطفال "كورال السلام" للموسيقى “وينات وبس” والأمل للصم والبكم جنباً إلى جنب مع أطفال من فلسطين والسودان وسوريا.

قالت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للقومي للطفولة والأمومة، إن مصر تتبع منهجية متكاملة وشاملة لحماية كل الأطفال من كل أنواع الاستغلال من منظور حقوقي ينص عليه الدستور المصري، والتشريعات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي ورسم السياسات المتكاملة، ورفع قدرات الكوادر العاملة في مجال إنفاذ حقوق الطفل، والمتعاملين مع الأطفال، وأيضا تنظيم حوارات مجتمعية، وحملات للتوعية بحقوق الطفل من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، والجهات الأممية، وشركاء التنمية، ووسائل الإعلام وكل الجهات المعنية وبمشاركة الأطفال أنفسهم.