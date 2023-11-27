عاجل
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع "حياة كريمة" وسداد مستحقات المقاولين عاجل.. إسرائيل وحماس توافقان على تمديد الهدنة في غزة
الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أستاذ علوم سياسية: غزة بحاجة لسنوات لإزالة ركام المنازل التي قصفها الاحتلال

جهاد الحرازين أستاذ
جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية

قال جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إن ما يجري على الأرض الفلسطينية، بخاصة خلال الأيام الأربعة الماضية للهدنة، هي بمثابة مرحلة لالتقاط الأنفاس لدى الشعب الفلسطيني، الذي يعيش نكبة متواصلة خلفها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من النزوح والمعاناة التي لا يمكن وصفها ولا يقبلها العقل، نتيجة الممارسات الإجرامية للاحتلال في قطاع غزة.

txt

إسرائيل اتفقت مع إيلون ماسك حول استخدام «ستارلينك» في قطاع غزة

txt

اقتراب الاتفاق على تمديد الهدنة داخل قطاع غزة

وأوضح أن هناك اتجاه لتمديد الهدنة أياما أخر لإدخال المزيد من المساعدات ومحاولة منع تفاقم هذه النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ولكن هناك قضية مهمة تتعلق بقدرة المواطنين للعودة إلى بيوتهم، سواء التي دمرت كليا أو جزئيا، ما حصل من دمار في هذه الحرب يحتاج لسنوات من إزالة الركام.

وذكر أن برغم الثمن الكبير والدماء التي سالت والألم، فإن الإفراج عن الأسرى مثل لحظات انتصار وفرح للفلسطينيين، فهذا قدرهم أن يظلوا في معركة مستمرة مع الاحتلال، ولكن في بداية العدوان كان نتنياهو يرفض الهدنة تماما، ثم اضطر للموافقة عليها.

مواد متعلقة

القومي للطفولة والأمومة يطلق مبادرة لدعم أطفال غزة

إسرائيل اتفقت مع إيلون ماسك حول استخدام «ستارلينك» في قطاع غزة

اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبدالعزيز وموقفه تجاه غزة

حميد الشاعري يقرر عم الإحتفال بعيد ميلاده بسبب غزة

جوزيب بوريل يدعو إلى هدنة طويلة في غزة عقب معاناة المدنيين

اقتراب الاتفاق على تمديد الهدنة داخل قطاع غزة

ملك الأردن: نعمل بكل طاقتنا على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

حماس: الإفراج عن الأسرى العسكريين يقابله إنهاء الحصار على غزة
الجريدة الورقية