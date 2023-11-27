ترشيح علي فرج لجائزة فريدة في التميز الرياضي

دخل علي فرج، لاعب وادي دجلة للإسكواش، دائرة المرشحين للفوز بفئة الرياضيين في جوائز صناعة الترفيه "Joy Awards".

وشملت القائمة رياضيين في لعبتي كرة القدم والسلاح، وبذلك يصبح "فرج" لاعب الإسكواش الوحيد المرشح بالقائمة.

واستحق بطل العالم علي فرج، الترشح لجائزة منصة Joy Awards بعد تحقيق إنجازات لا مثيل لها خلال مشواره الرياضي، وأبرزها صدارة التصنيف العالمي للإسكواش اللاعب منذ ١٢ يونيو ٢٠٢٣ وحتي الان.

بالإضافة إلى التتويج بـ36 بطولة دولية آخرها بطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخه، وقطر كلاسيك للمرة الثالثة، وباريس المفتوحة، والجونة الدولية، ومانشستر، وسنغافورة، وكذلك تحقيق رقم قياسي في عدد مرات الفوز المتتالية حيث فاز بعدد ٣٦٢ مباراة في تاريخه من اصل ٤٦١ مباراة شارك بها.

وبدأ الأسبوع الماضي التصويت على منصة Joy Awards لاختيار الفائزين بالجائزة في فئات السينما، والرياضة، والموسيقى، والدراما، وفئة المؤثرين، ومن المقرر استمرار التصويت حتى الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع جوائز النسخة الرابعة ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.