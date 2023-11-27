أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الاثنين 27-11-2023

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، حالة من الاستقرار النسبي بالأسواق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 27-11-2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية 2785 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3183 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2785 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2387 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 1857 جنيهًا.

الجنيه الذهب 22000 جنيه.

معرض الذهب

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك زيادة في عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلى 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110 مشتريين أجانب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين أن هناك مساعي لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيراً إلي التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون الجمارك.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.01 بالمئة لتصل إلى 2000.82 دولار للأونصة.

وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث في إف.إكس.تي.إم: "دخل الذهب في وضع الاستقرار مع انتظار المستثمرين للحصول على دلائل جديدة عن توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. كان حبيس نطاق ضيق في الأسابيع القليلة الماضية وكل الأنظار على مستوى 2000 دولار".

وقلصت الأسواق حجم توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، في حين يتوقعون بنسبة 26 بالمئة تقريبًا خفض الفائدة ربما في مارس على أقرب تقدير، وذلك وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.