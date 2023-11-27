السر في الأدرينالين.. أسباب الموت المفاجئ بأزمات قلبية

قال الدكتور حازم عرنوس، مدير قسطرة القلب بمعهد ناصر، إن حالات الموت المفاجئ بأزمات قلبية، ترجع لعدة أسباب من بينها الإصابة بمتلازمة القلب الحزين أو السعيد، والتي تحدث نتيجة التعرض لصدمة عصبية شديدة سواء بالفرح أو الحزن، مما يتسبب في إنتاج الجسم لكميات كبيرة من هرمون الأدرينالين، وبالتالي تتسارع ضربات القلب.

وأضاف عرنوس في تصريحه لـ"الوفد"، أن زيادة ضربات القلب الشديدة نتيجة إفراز هرمون الأدرينالين بكثرة، يجعل القلب يعمل بقوة أكثر من كمية الدم الموجودة في الجسم، وهو ما يؤدي لخلل في ضربات القلب والوفاة.

أسباب التعرض لأزمات قلبية مفاجأة

وأوضح مدير قسطرة القلب بمعهد ناصر، أن إذا كان المصاب لديه تاريخ مرضي سواء مريض قلب أو ضغط أو سكر، وغير ملتزم بالأدوية والمتابعة مع الطبيب، من الممكن أن يتعرض لأزمة قلبية مفاجأة نتيجة الإجهاد الشديد في العمل والإهمال في العلاج ومتابعة الحالة الصحية.

وتابع: لكن إذا كان المصاب ليس لديه تاريخ مرضي، تكون الأسباب وراثية أحيانًا أو نتيجة التعب والإجهاد والضغط العصبي.

ونصح عرنوس، مرضي القلب بضرورة المتابعة مع الطبيب المعالج وإجراء الفحوصات الدورية، أما غير المرضى ينبغي عليهم النوم جيدًا من 6 لـ 8 ساعات بالليل وليس بالنهار، وعدم الإجهاد الزائد سواء ذهنيًا أو بدنيًا، وعدم الانفعال الشديد.

وناشد الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي بالعائلة بوفاة مفاجأة، التوجه فورًا للطبيب وإجراء الفحوصات وتنفيذ التعليمات.

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

وتوفي الفنان طارق عبد العزيز، أمس، على إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، أثناء قيامه بتصوير دوره في أحد الأعمال الفنية، فقد أصيب بتشنجات وتوقف ضربات القلب.