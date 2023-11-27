مؤتمر لدعم الانتخابات الرئاسية بميلانو تحت رعاية حزب حماة الوطن.. صور

قال الدكتور وائل عبد القادر عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن هناك تواصل دائم مع الناشطين في العمل المصري العام في إيطاليا بدأ من جمع التوكيلات، وبعد ذلك كان الاعداد بحشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية في إلايطالية والذي يتواجد بها أكبر جالية مصرية في أوروبا.



وتابع عبد القادر، بعدها تم التنسيق مع كل المقاطعات الإيطالية وذلك بهدف وضع خطة عمل للوقفات التي سيتم البدء فيها في هذه المرحلة النهائية من عملية الحملات الدعائية للمرشحين وذلك لإيصال رسالة مفادها أن أبناء مصر في إيطاليا يشاركون في الفعالية الانتخابية الأهم في مصر ألا وهي الانتخابات الرئاسية.



واستكمل، أن الفترة الاخيرة شهدت

عددا من الفعاليات في مقدمتها عقد ندوات والمؤتمرات لتأييد الانتخابات الرئاسية المقبلة.



والجدير بالذكر أن أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والتي هي الجالية الأكبر في أوروبا يدركون خطورة المرحلة ويؤمنون إيمانا راسخا بأهمية التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الوطن في أي قرار سياسي، والوقوف بجانب دولتهم القوية في كل شيء، والمشاركة في الانتخابات المقبلة وفي هذا العرس الديمقراطي الكبير ولإيصال رسالة للعالم بأكمله، أنهم جميعًا على قلب رجل واحد في أي قرار يخص وطنهم مثلهم مثل المصريين بالداخل.

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