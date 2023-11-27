الإحصاء: 3.86 % انخفاضًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال سبتمبر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) ليصل إلى 100.86 خلال شهر سبتمبر2023 (أولي) مقابل 104.91 خلال شهر اغسطس 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.86٪.



وأشار الجهاز فى التقرير الشهرى للصناعات التحويلية أصدره الجهاز اليوم برئاسة اللواء خيرت بركات إلى أهم الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث ارتفع الرقم القياسى لصناعة الورق ومنتجاته 71.94 خلال شهر سبتمبر2023 مقارنة بشهر اغسطس 2023 حيث بلغ 70.31 بنسبه ارتفاع قدرها 2.32٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسى لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.28 خلال شهر سبتمبر2023 مقارنة بشهر اغسطس 2023حيـث بلغ 114.76 بنسبه ارتفاع قدرهاا 3.07٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

كما اشار الجهاز الى اهم الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاًحيث انخفض الرقم القياسى لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.51 خلال شهر سبتمبر2023 مقارنة بشهر اغسطس2023حيث بلغ 128.09 بنسبة انخفااض قدرهاا 12.16٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

بلغ الرقم القياسى لصناعة معدات النقل 87.68 خلال شهر سبتمبر2023 مقارنة بشهر اغسطس 2023 حيث بلغ 117.90 بنسبة انخفاض قدرها 25.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.