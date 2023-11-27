ضبط شخص بتهمة إنهاء حياة آخر في أسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب واقعة إنهاء حياة آخر بأسيوط.

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وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (عامل ، مقيم بدائرة المركز)وبها عيار نارى بالصدر بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز .

بالفحص تبين قيام (مزارع ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من سلاح كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية آلية وخزينة، وعدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.