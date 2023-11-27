كشف ملابسات إشهار شخص سلاح أبيض أثناء قيادته دراجة نارية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله من مقطع فيديو وصور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والمتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة دراجة نارية برعونة حاملاً سلاح أبيض معرضاً حياة المواطنين للخطر حال سيره بالطريق الدائرى.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال سيره بالدراجة النارية بدائرة القسم بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.