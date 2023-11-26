الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط سائقين نقبا عن الذهب بشكلٍ غير مشروع في أسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

في ضوء توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تُواصل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والإتجار بها بالمخالفة للقانون.

اقرأ أيضاً:ضبط 19326 مخالفة مرورية متنوعة


 

txt

"الداخلية" خلال مبادرة "كلنا واحد" توزع المساعدات العينية على المرأة المعيلة

txt

الداخلية توزع مساعدات عينية على المرأة المعيلة

txt

تنفيذ 84819 حُكماً قضائياً متنوعاً

txt

الإيقاع بتشكيلٍ عصابي تخصص في تجارة المُخدرات


 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سائقين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسوان) حال إستقلالهما سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة ثان أسوان ، وعثر بداخلها على (كيس بلاستيكى بداخله قطع ذهبية ، ميزان حساس ، مبلغ مالى  عملات "أجنبية" ، مولد كهربائى ، 6 أجولة من أحجار الكوارتز والتى تحتوى على خام الذهب).

 بمواجهتهما إعترفا بأن القطع الذهبية والأجولة حصيلة إستخلاصهما من أعمال التنقيب العشوائى غير المشروع عن خام الذهب والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما غير المشروعة فـى خام الذهب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد متعلقة

"الداخلية" توزع المساعدات العينية على المرأة المعيلة في مبادرة "كلنا واحد"

الداخلية توزع مساعدات عينية على المرأة المعيلة

تنفيذ 84819 حُكماً قضائياً متنوعاً

الإيقاع بتشكيلٍ عصابي تخصص في تجارة المُخدرات

حملة أمنية تضبط 28 مُتهمًا هاربًا

سقوط ممرضة هاربة من 44 سنة سجن

الإيقاع بـ 14 مُتهماً بالبلطجة في حملة أمنية

كشف ملابسات حريق نشب بمولد كهرباء في بنك بالإسكندرية
الجريدة الورقية