ضبط سائقين نقبا عن الذهب بشكلٍ غير مشروع في أسوان

في ضوء توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تُواصل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والإتجار بها بالمخالفة للقانون.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سائقين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسوان) حال إستقلالهما سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة ثان أسوان ، وعثر بداخلها على (كيس بلاستيكى بداخله قطع ذهبية ، ميزان حساس ، مبلغ مالى عملات "أجنبية" ، مولد كهربائى ، 6 أجولة من أحجار الكوارتز والتى تحتوى على خام الذهب).

بمواجهتهما إعترفا بأن القطع الذهبية والأجولة حصيلة إستخلاصهما من أعمال التنقيب العشوائى غير المشروع عن خام الذهب والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما غير المشروعة فـى خام الذهب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.