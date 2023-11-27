سيد معوض: عدم الإجتهاد سر أزمة صلاح محسن في الأهلي

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، صلاح محسن مهاجم الأهلي لديه إمكانيات مميزة، لكن عقليته وطريقة تعامله غير جيدة، وهو متواجد في النادي منذ 2018، مشيرا إلى أن أزمته هي عدم اجتهاده داخل الفريق الأحمر، بينما يظهر بمستوى مختلف خارج النادي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الإعلام والجماهير تتحدث عن صلاح محسن لأنه بعيد عن مستواه، ورغم أنه من أعلى امكانيات المهاجمين في الدوري المصري لكن الأهلي لا يعتمد عليه والنادي يفكر في ضم مهاجمين آخرين قد يكون هو أعلى منهم لكن الأزمة في عقليته، وفريق ميدياما أي لاعب يسجل فى مرماهم، وبالطبع أخطأ في الشارة التي احتفل بها".

وأضاف: "صلاح محسن من أعلى اللاعبين في الإمكانيات، لديه سرعة ومهارة ويلعب برأسه جيدًا، لكن لا أتذكر له مباراة قوية أو سجل أهداف حاسمة للأهلي، الأزمة في العقلية، ورغم أنه خرج معارًا لأكثر من مرة، وكان من الطبيعي أن يقاتل على الفرصة التي حصل عليها بالعودة من جديد إلى الأهلي".

وواصل: "صلاح محسن في نفس سن مصطفى محمد، والأول ظهر مع إنبي قبل مصطفى بسنوات، وحصل على فرص عديدة مع الأهلي مع مدربين كثيرين سواء مصريين أو أجانب، ولذلك عليه الاستفادة وأن يكون رأس الحربة الأساسي في الأهلي خصوصا في ظل وجود موديست، كما أنه لم يستغل فترة ايقاف كهربا".

وتابع: "معظم أداء الفرق المصرية في البطولات الافريقية لم يكن جيدا، وكانت هناك فرص ضائعة كثيرة خصوصا في لقاء الأهلي وميدياما، ولو سجل الفريق هدف او هدفين في الشوط الأول كانت ستخرج بنتيجة تاريخية، ولازالت الأخطاء الدفاعية مستمرة من فرق افريقيا".

وأكمل: "الأهلي حسم المباراة في 20 دقيقة، وكهربا احتاج وقتًا للظهور بشكل جيد لأنه كان غائبا عن المباريات، ولو صلاح محسن كان جاهزًا للعب أساسيا، وكريم فؤاد كان الأفضل رغم أنه خرج قبل تسجيل الثلاثية، وكريم يمتلك المرونة والحيوية وجوكر يلعب في أكثر من مركز ويمنح المدرب حلول كثيرة في الملعب، وكولر يحب طريقة لعبه كثيرًا، ويتفوق على طاهر محمد وعبدالقادر، وكان له دورا واضح في الشوط الأول".

وأشار إلى أن التفاوض مع عمر كمال عبدالواحد بسبب رغبة الأهلي في امتلاك أكثر من عنصر مميز، بالإضافة للمشاركة في العديد من البطولات، وهو صفقة مهمة ويتبقى له 6 أشهر فقط كما أنه لاعب دولي سينضم للأهلي بمبلغ قليل بعيدا عن الارقام الخرافية الموجودة في أسعار شراء اللاعبين المصريين خلال السنوات الماضية.

وأكد أن جوناثان سواه مهاجم ميدياما من العناصر الجيدة وانضم لمنتخب غانا مؤخرًا وكان جيدا في لقاء الأهلي، لكن عند التعاقد مع أي لاعب لابد من متابعته جيدا على مدار فترة طويلة، مشيرا إلى أن النادي سبق وضم ميكيسوني بعد تألقه في أحد المباريات ولم ينجح في الأهلي مطلقا. كما أن انضمام جوناثان سواه لمنتخب غانا متفوقا على محترفين كبار في أوروبا يؤكد بانه عنصر مميز. ويجب متابعته وتحليل أدائه بشكل جيد قبل الاقدام على التعاقد معه.

وأضاف: "حسين الشحات من الطبيعي أن يسجل فى ميدياما، لكنه بعيد عن مستواه خلال الفترة الاخيرة، وقبل تجديد عقده كان يلعب الكرة السهلة ويقدم مستوى جيد، وحاليا رجع للمستوى الذي كان عليه قبل التجديد، والهدف كان فيه توفيق بعدما ارتدت من الحارس عقب تسديدة كهربا، وحاليا كل كرة يلعب الصعب، وأرى أنه بعيد عن المستوى حتى الان الذي كان عليه في الموسم الماضي".

وأوضح، أن مروان عطية لاعب جيد وظهر بمستوى طيب أمام ميدياما، لكن هناك مباريات لا تتحمل وجود لاعبان في مركز 6، والمنافس كان يعتمد على الكرات المرتدة، وتغييرات كولر كانت جيدة في اللقاء خصوصا أفشة وصلاح محسن وتاو.

وشدد معوض على قدرة الأهلي على الفوز أمام يانج أفريكانز في تنزانيا، ولكن الأمر يتعلق بالحالة الفنية للفريق، وهناك ايجابيات كثيرة من الفوز على ميدياما وهي ظهور عدد من العناصر بشكل جيد، وانطلاق مشواره بدور المجموعات بفوز كبير، وتغيير الصورة التي كان عليها الفريق قبل فترة التوقف، والأهم هو الاستمرارية في تقديم الأداء القوي قبل مونديال الأندية، وأن يرسل رسالة اطمئنان للجمهور.