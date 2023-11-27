رئيس الإتحاد المنستيري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم بكار
كشف أمير الحيزم رئيس نادي الإتحاد المنستيري التونسي حقيقة وجود عروض من ناديي الأهلي والزمالك المصريين لضم الظهير المتألق هشام بكار.
وقال أمير الحيزم في تصريحات عبر فضائية " أون تايم سبورتس" : " لا يوجد أي عرض رسمي من الأهلي او الزمالك بخصوص ضم هشام بكار ربما يكون لكن هناك أحاديث من خلال وكلاء لاعبين ".
وأضاف: " سنتحدث عن القيمة المطلوبة لبيع اللاعب حال وجود مفاوضات رسمية لضمه لكن حتى الآن لم نتلق أي عرض رسمي ".
وأكمل رئيس الإتحاد المنستيري: " هناك اتصالات مع نادي الترجي الرياضي بالطبع بخصوص إنتقال بكار خلال الفترة المقبلة ".
وأتم: " اتحاد المنستيري فريق كبير في تونس، لكن اذا كان هناك عرض جيد ومناسب للاعب ومستقبله من الدوري المصري فلن نقف أمام هذه الخطوة ".