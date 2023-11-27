الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس الإتحاد المنستيري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم بكار

هشام بكار
هشام بكار

كشف أمير الحيزم رئيس نادي الإتحاد المنستيري التونسي حقيقة وجود عروض من ناديي الأهلي والزمالك المصريين لضم الظهير المتألق هشام بكار.

txt

حقيقة اهتمام الأهلي بالتعاقد مع هشام بكار خليفة معلول


وقال أمير الحيزم في تصريحات عبر فضائية " أون تايم سبورتس" : " لا يوجد أي عرض رسمي من الأهلي او الزمالك بخصوص ضم هشام بكار ربما يكون لكن هناك أحاديث من خلال وكلاء لاعبين ".
وأضاف: " سنتحدث عن القيمة المطلوبة لبيع اللاعب حال وجود مفاوضات رسمية لضمه لكن حتى الآن لم نتلق أي عرض رسمي ".
وأكمل رئيس الإتحاد المنستيري: " هناك اتصالات مع نادي الترجي الرياضي بالطبع بخصوص إنتقال بكار خلال الفترة المقبلة ".
وأتم: " اتحاد المنستيري فريق كبير في تونس، لكن اذا كان هناك عرض جيد ومناسب للاعب ومستقبله من الدوري المصري فلن نقف أمام هذه الخطوة ".
 

الجريدة الورقية