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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوباما : حققنا بداية جيدة على بطل ليبيا

أوباما
أوباما

أعرب يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على فريق أبو سليم الليبي في بداية مشوار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وأوضح اللاعب في تصريحاته عقب اللقاء أن المباراة كانت صعبة، ولا توجد مباراة سهلة، مضيفا أنه من المهم أن تكون بداية الفريق جيدة عكس السنوات الماضية.
وتابع أوباما قائلا:" استطعنا أن نسعد الجماهير والإدارة ونحقق الفوز على بطل ليبيا في بداية دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية".
وأوضح اللاعب أن كل مباراة ولها ظروفها، والفريق سيبذل قصارى جهده في الفترة المقبلة ويتمنى أن يحالف التوفيق فريق الزمالك في المباريات التي سيخوضها محليا وأفريقياَ.

وفاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

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