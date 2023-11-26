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الأحد 26 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوباما: تخطينا صعوبة البدايات بالفوز على ابوسليم

يوسف اوباما
يوسف اوباما

وجه يوسف أوباما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة شكر لجماهير ناديه بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

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موعد مباراة الزمالك المقبلة بالكونفدرالية بعد الفوز على أبوسليم

وقال يوسف أوباما في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: " ابارك لجماهير الزمالك العظيمة التي تساندنا بغض النظر عن الظروف التي نمر بها ".

وتابع: " المباراة كانت صعبة للغاية والبداية كانت مهمة بالنسبة لنا، تحدثنا قبل اللقاء عن أهمية تحقيق الفوز خاصة وان البدايات لم تكن جيدة في السنوات الماضية ".

وأضاف: " نقبل مباراة أكاديمية سوار لتقام على ملعبنا أمر ايجابي لنا بكل تأكيد لكن لكل مباراة ظروفها الخاصة ".

وأتم: " علينا أن نركز في جميع المباريات المقبلة وأن نسير خطوة بخطوة حتى نصل لهدفنا ".

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